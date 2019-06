Bruno Fernandes: "Só quem não chegou aqui é que desvaloriza a Liga das Nações"

Bruno Fernandes considera que a Liga das Nações só é desvalorizada por aqueles que querendo estar na "final four" falharam o objetivo. O médio do Sporting junta a sua opinião àquela que foi proclamada por todos na seleção portuguesa, desde que a nova competição da UEFA arrancou, e sublinha que os campeões europeus encararam-na com o objetivo de a vencer.

"Só quem não chegou aqui é desvaloriza esta competição", começa por dizer. "As grandes seleções, depois de não terem conseguido chegar cá é que disseram que não queriam cá estar. Mas a verdade é que todas jogaram para ganhar. Vi muitos jogos dos outros grupos e não vi nenhuma seleção que estivesse ali por estar. Todas elas convocaram os melhores e meteram o melhor onze", recorda.

Nesta linha de pensamento, Bruno defende que "há que dar mérito a Portugal, porque ganhou e ganhou bem". O médio do Sporting foi titular nos dois jogos da "final four" e foi selecionado para o onze ideal do torneio. Portugal é o primeiro campeão da Liga das Nações, depois de ter batido a Holanda, na final, no Porto, por 1-0, com golo de Gonçalo Guedes.