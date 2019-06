Carlinhos é reforço do Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal garantiu a contratação de Carlinhos, extremo brasileiro, de 24 anos, que chega ao Bonfim, por empréstimo do Standard Liège. Carlinhos destacou na segunda metade da época 2016/17 no Estoril.

Contratado aos suíços do Thun, o jogador marcou quatro golos, em 12 jogos. Despertou interesse do Standard e transferiu-se para a Bélgica. Na primeira temporada foi utilizado com regularidade, mas no ano passado foi cedido ao Guarani, da segunda divisão do Brasil.

O jogador, que no início da carreira passou por Bayer Leverkusen e Internacional de Porto Alegre, regressa agora a Portugal e é reforço do Vitória de Setúbal. O Standard Liège esclarece que o clube português tem opção de compra.