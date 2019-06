Bruno Fernandes admite ficar no Sporting

Bruno Fernandes não dá como garantida a sua saída do Sporting. Há grandes clubes europeus interessados, com o Tottenham e o Manchester United à cabeça, Bruno assume que gostaria de jogar em Inglaterra, mas ressalva que continuar em Alvalade é um cenário que não está descartado.

"Claro que é possível continuar no Sporting. Eu não sei qual é a veracidade do que tem saído nos jornais. Terei tempo agora para saber disso, mas eu estou bem no Sporting. Nunca disse que quero sair, mas há sonhos que gostaria de concretizar e um deles é jogar em Inglaterra. Não é por agora surgirem os clubes ingleses como interessados que digo isso. Foi sempre um sonho", diz Bruno Fernandes, em entrevista à Renascença.



"Eu estou bem no Sporting, não penso em sair, mas há clubes e propostas que não se podem rejeitar. Só farei isso se o Sporting estiver de acordo comigo", reforça o internacional português que, de acordo com o jornal "Record", passará a receber 2,5 milhões de euros, por época, se ficar em Alvalade.



Reintegração no Sporting foi decisiva para a boa temporada realizada

Bruno Fernandes termina a época com três títulos: Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga das Nações. Uma época que "começou atribulada". O ataque à Academia de Alcochete perturbou o jogador que rescindiu unilateralmente com o Sporting.

Sousa Cintra, no entanto, demoveu o jogador e Bruno Fernandes aceitou regressar. Uma decisão que considera ter sido a melhor na defesa dos seus interesses. "Voltar ao Sporting fez-me muito bem e foi isso que fez com que este ano tivesse a evolução que tive", admite.

Bruno Fernandes, de 24 anos, tem contrato com o Sporting até 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. De acordo com a imprensa, o Tottenham estará disposto a pagar 70 milhões pelo internacional português.