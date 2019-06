Barty ameaça liderança de Osaka

Ashleigh Barty é o nome do momento no ténis feminino. A tenista australiana venceu Roland Garros e subiu ao segundo lugar do "ranking" mundial. Barty encostou a Naomi Osaka e ameaça retirar a liderança à tenista japonesa.

Na terceira posição está Karolina Pliskova. A checa perdeu um lugar, mas não sofreu queda tão grande como a protagonizada por Simona Halep. A romena caiu do terceiro para o oitavo posto. Marketa Vondrousova, finalista vencida em Roland Garros, subiu ao "top-20" mundial. A checa ganhou 22 lugares e está no 16.º posto.

Entre as tenistas portuguesas, Inês Murta continua a ser a melhor colocada, mas a número um nacional desceu 47 lugares, nesta atualização, e passa a ocupar o lugar 683. Maria João Koehler e Francisca Jorge estão empatadas no lugar 717.