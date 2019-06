Interesse de Klopp? "David Tavares impressiona qualquer treinador", garante João Tralhão

João Tralhão não fica surpreendido com a notícia de que o treino da equipa B do Benfica com o Liverpool, na preparação dos ingleses para a final da Liga dos Campeões, terá deixado Jurgen Klopp atento a David Tavares.

O médio das águias mereceu elogios do técnico alemão, após a partida. Tralhão, antigo elemento da formação benfiquista, afirma, em entrevista a Bola Branca, que o jovem "consegue sempre impressionar qualquer treinador que trabalhe com ele".

O técnico, que deixou o Seixal para se juntar a Thierry Henry no Mónaco, de onde saiu passados dois meses, fala de um médio lutador que "até no treino gosta de ganhar" e que, tecnicamente, tem "uma capacidade técnica excelente", aliada a "um pulmão incrível".

Tralhão fala de um médio "à antiga" e "box-to-box", que ocupa "muito espaço" em campo e que, seguindo este percurso, será "um jogador de referência nos próximos anos".

David Tavares tem 20 anos, completados em março. O médio assinou contrato com o Benfica até 2023 e pode iniciar a nova temporada integrado no plantel dos campeões nacionais, orientado por Bruno Lage.