Cillessen à defesa sobre o Benfica. Decisão só depois das férias

Jasper Cillessen é muito cauteloso na abordagem à possibilidade de se mudar para o Benfica na próxima temporada, mas é muito claro no momento de definir o que pretende e o Barcelona já está a par da sua intenção.

"Eu quero jogar no próximo ano. Foi isso que disse ao meu empresário e o clube sabe disso", esclarece o guarda-redes suplente do Barcelona, em entrevista à Renascença. Descontente com o estatuto que tem no clube, o titular da seleção holandesa pretende jogar mais e a saída do Barcelona, clube com o qual tem contrato até 2021, é o cenário mais provável.



O Benfica está interessado, já houve notícias que davam Cillessen como garantido, mas, entretanto, outras surgiram sobre um alegado desinteresse do holandês em jogar em Portugal. Questionado sobre se o Benfica é uma opção que considera, o guarda-redes, de 30 anos, jogou à defesa.

"Não sei. Não vou responder, porque temo que usem as minhas palavras para lhe darem outro sentido e eu não gosto disso. Neste momento não sei quais são as minhas opções", sublinha, remetendo o anúncio da decisão para depois do período de férias que inicia agora, depois de terminada a Liga das Nações.

Titular da seleção da Holanda, derrotada na final da competição por Portugal, Cillessen pretende ser utilizado com regularidade no clube. Tapado por ter Stegen no Barcelona, fez 11 jogos, esta temporada, a terceira que cumpre na Catalunha, depois de se ter saído do Ajax.