Veja como Vettel reagiu à penalização no GP do Canadá

Terminou em polémica o GP do Canadá, sétima prova do Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton venceu, mas foi Sebastian Vettel o primeiro a cortar a meta. O alemão foi penalizado em cinco segundos, depois dos comissários terem considerado que fez manobra perigosa na volta 48.

Vettel não conduziu o seu Ferrri até à zona do parque fechado e foi pedir explicações aos comissários. Dirgiu-se depois a pé para a zona onde estava o Mercedes de Hamilton e retirou a placa do primeiro classificado da frente do monolugar.

Na cerimónia final, Hamilton puxou Vettel para o degrau mais alto do pódio. A vitória foi atribuída ao britânico, Vettel foi segundo e Leclerc (Ferrari) foi terceiro. Hamilton reforçou a liderança do Mundial de Pilotos. O inglês tem 162 pontos. Mais 29 do que o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, que foi quarto no Canadá. Vettel é terceiro, com 100 pontos.