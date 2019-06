Rafinha é o primeiro reforço de Jesus no Flamengo

Rafinha é o primeiro reforço de Jorge Jesus no Flamengo. O lateral-direito, de 33 anos, terminou contrato com o Bayern Munique e assina por duas temporadas. De acordo com notícias da imprensa, nos últimos tempos, o internacional brasileiro fazia parte da lista de preferências do Benfica.

Apresentado como "craque novo no Mengão", Rafinha regressa ao seu país, 14 anos depois de ter rumado à Europa. O jogador fez carreira na Alemanha. Primeiro no Schalke, durante cinco épocas, e depois no Bayern, onde esteve oito anos. Pelo meio passou uma temporada no Génova.

Na última época fez 26 jogos pelo Bayern e marcou um golo.