João Sousa desce um lugar e sai do "top-70"

João Sousa caiu um lugar no "ranking" ATP, atualizado após o final de Roland Garros. O número um nacional é agora o 71 do mundo. Sousa sai do "top-70" e inicia, esta semana, a época de relva. O tenista português está na Holanda para disputar o Open de 's-Hertogenbosch, da categoria ATP 250.

Pedro Sousa mantém o estatuto de número dois nacional, no lugar 124. João Domingues caiu três posições e está no posto 163.

No "top-10" destaque para as entradas de Karen Kahchanov, número nove do mundo, e de Fabio Fognini. O italiano fecha o lote dos dez primeiros. Del Potro e Isner saíram dessa elite.

Na liderança continua Novak Djokovic, ainda com vantagem considerável sobre Rafa Nadal. O espanhol venceu Roland Garros, pela 12.ª vez, defendeu os pontos conquistados em 2018 e mantém-se à frente de Federer, número três do mundo. Dominic Thiem, derrotado na final do Grand Slam francês, é o número quatro.