Fátima acolhe peregrinação das crianças sob o lema "Façam aqui uma capela"

O Santuário de Fátima volta a encher-se, nesta segunda-feira, para a habitual peregrinação das crianças. Este ano, o lema é “Façam aqui uma capela”, no âmbito do centenário da construção da Capelinha das Aparições.

“Queremos ajudar as crianças a descobrir a Capelinha como o coração do Santuário e meta de uma Igreja peregrina que aqui se reúne para viver e celebrar a sua fé, mas também para aprender, com Maria, a construir-se como povo de Deus”, refere o programa da peregrinação, citado pela agência Ecclesia.

“Façam aqui uma capela” foi o pedido de Nossa Senhora aos três pastorinhos – Lúcia, Francisco e Jacinta Marto – na aparição de outubro de 1917.

A capelinha foi construída em 1919, dois anos depois das aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos videntes, e a primeira Missa foi celebrada a 13 de outubro 1921.

A peregrinação das crianças é dinamizada pelo Departamento da Pastoral da Mensagem de Fátima. O ponto alto desta segunda-feira é a missa que celebrada pelo bispo auxiliar do Porto, D. Armando Esteves Domingues, às 11 horas.

Mas o dia começa com a saudação e oferta de flores a Nossa Senhora, às 9h00, e meia hora depois, as crianças podem assistir à encenação do tema da peregrinação, na Basílica da Santíssima Trindade, que repete às 15h00.

O Santuário de Fátima tem a decorrer a exposição temporária “Capela-Mundi”, dedicada aos 100 anos da construção da Capelinha das Aparições, no Convivium de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, até 15 de outubro.