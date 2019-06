Edições para encaixilhar

Os três jornais desportivos não poupam espaço nas primeiras páginas e todos imprimiram fotografia gigante da conquista. Portugal venceu a Liga das Nações, ao derrotar a Holanda na final, por 1-0, e as edições desta segunda-feira são para guardar.

"Valentes e imortais", escreve o "Record". Portugal junta ao Euro a conquista da primeira edição da Liga das Nações.

"Campeões, carago!", exclama "O Jogo". Gonçalo Guedes foi o herói da final. Bernardo Silva eleito o melhor jogador do torneio.

"A Europa é nossa!", toma posse "A Bola". O instantâneo escolhido pelos três desportivos é o momento em que Ronaldo ergue o troféu.

Há algumas notas de mercado em rodapé, com destaque para o interesse do FC Porto em Zé Luís. O antigo avançado do Braga joga no Spartak de Moscovo, vale dez milhões de euros, e "O Jogo" garante que é prioridade de Sérgio Conceição.

O "Record" anuncia que o futuro de João Félix fica decidido esta semana e que Bruno Fernandes, se ficar no Sporting, passa a receber 2,5 milhões de euros, por ano.