Quatro portugueses no onze de desempenho da Liga das Nações

Há quatro portugueses no onze ideal da Liga das Nações, determinado com base num indíce de desempenho de critérios pré-estabelecidos. A seleção nacional venceu, este domingo, a competição, com um triunfo, por 1-0, sobre a Holanda, no Estádio do Dragão, no Porto.

Cristiano Ronaldo, melhor marcador do torneio, Bernardo Silva, eleito o melhor jogador, Rúben Dias, eleito melhor em campo na final, e Raphael Guerreiro foram os escolhidos, entre os jogadores portugueses.

A Holanda também colocou quatro elementos no onze: o central De Ligt, os médios De Roon e De Jong, e o avançado Memphis Depay.

A Suíça, adversária de Portugal nas meias-finais (perdeu por 3-1), tem dois jogadores na equipa: o central Akanji e o lateral Mbabu. A Inglaterra, terceira classificada, tem apenas um: o guarda-redes Jordan Pickford.