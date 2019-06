Futuro de Bruno Fernandes está "em águas de bacalhau"

Bruno Fernandes garante que não sabe em que clube jogará na próxima época. O médio assume que pode sair ou ficar no Sporting.

"Pela seleção espero que não tenha sido o último jogo, no Sporting não sei. Ainda está tudo em águas de bacalhau", revelou o internacional português, após a conquista da Liga das Nações, com a seleção.

Bruno Fernandes lembrou que tem contrato com o Sporting e que está já "num grande clube", contudo, reconheceu que tem "sonhos para realizar".

"Estou tranquilo. Como disse, nunca tinha falado com ninguém. Ainda não sabia do interesse de nenhum clube, até agora já fui vendido a cinco ou seis clubes diferentes. Depende do projeto que querem para mim. A nível financeiro não vai fazer diferença. Quero conquistar títulos", afiançou o médio do Sporting.