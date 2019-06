Fernando Santos: "Esta família é indestrutível"

Fernando Santos baseia o sucesso da seleção portuguesa, com a conquista de dois troféus em quatro anos - Euro 2016 e a primeira edição da Liga das Nações -, na união do grupo que construiu em seu redor.

"Vamos atrás dos objetivos e é muito difícil, mas os jogadores têm sido inexcedíveis. Esta vitória é muito fruto do trabalho dos jogadores, da Federação Portuguesa [de Futebol] e de todos aqueles que criaram uma família que comigo é indestrutível. Nem sempre as coisas correm como queremos, mas esta família não se destrói. Esta equipa acredita nas suas capacidades e no treinador", enalteceu o selecionador nacional, após a vitória sobre a Holanda, na final da Liga das Nações, em declarações à RTP.



O timoneiro da equipa das quinas reforçou que para ele e para os jogadores "é sempre um grande prazer" estarem todos juntos "e isso faz esta equipa, juntamente com a qualidade dos jogadores".

Fernando Santos salientou que "os jogadores sempre acreditaram" e que a Holanda, apesar de estar cansada, "é uma grande equipa e Portugal fez um excelente jogo", apesar de o mais importante ser vencer:

"Estes jogadores têm feito trabalho fantástico. Nós não temos tempo para criar rotinas e automatismos, mas os jogadores acreditam no treinador e tentam fazer bem. Eles respondem sempre bem. O importante para Portugal é que vençamos jogos."

O selecionador salientou que, daqui para a frente, a equipa das quinas vai "continuar a trabalhar da mesma forma", assumindo-se sempre como candidato em todas as provas em que participe.

"Esta já passou, estamos muito felizes. Dou os parabéns aos jogadores", finalizou.