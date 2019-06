Seleção vai celebrar a Liga das Nações na Câmara Municipal do Porto

A seleção portuguesa vai até à Avenida dos Aliados e à Câmara Municipal do Porto, ainda na noite de domingo, para celebrar o título da Liga das Nações, conquistado no Estádio do Dragão.

Estiveram montados dois ecrãs gigantes na Avenida dos Aliados para a final da prova, e é lá que milhares de adeptos se reuniram para assistir à final.

Portugal venceu a Holanda por 1-0, com golo de Gonçalo Guedes.