Bernardo Silva: "Estou muito feliz pelo meu primeiro troféu na seleção"

Bernardo Silva não esconde a felicidade por ter feito a assistência para o golo de Gonçalo Guedes, que deu a Portugal a conquista da Liga das Nações.

"Já nem me lembro quem me passa, foi fantástico. Ouço o Gonçalo a berrar a gritar, 'Gonçalo!' e passo a bola para trás, nem sabia bem onde ele estava. Foi uma grande finalização dele. Estou muito feliz por dar este título, agora é descansar, uma grande época para todos nós", regozijou o médio do Manchester City, em declarações à RTP.



Bernardo juntou a Liga das Nações à Premier League, ganha com o City. O criativo salientou que tenta "sempre dar o máximo" para ajudar: "Estou muito contente por ganhar o meu primeiro título com o meu país."