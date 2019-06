Gonçalo Guedes explica o golo da vitória. "Tinha milésimos de segundo para decidir, e rematei"

Gonçalo Guedes explicou como marcou o golo que deu o título da Liga das Nações à seleção portuguesa. Em declarações à RTP, no relvado do Estádio do Dragão, o avançado mostrou-se muito satisfeito pela conquista.

"Jogar em casa com este público foi incrível. Marcar o golo deixa-me muito contente. Tinha milésimos de segundo para decidir, rematei, e marquei", começou por dizer.

O avançado do Valência dá créditos a toda a equipa pela conquista, e acredita que foi uma vitória merecida contra a Holanda.

"Estou muito feliz, é um orgulho estar neste grupo. Foi a equipa que decidiu, fizemos um grande jogo, foi uma vitória muito merecida".

Portugal venceu a Holanda por 1-0, e juntou a Liga das Nações ao Campeonato da Europa, conquistado em 2016