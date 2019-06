Vettel cruza a meta primeiro, mas é Hamilton que vence no Canadá

Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio do Canadá, em Montreal. O piloto da Mercedes terminou a corrida em segundo lugar, mas uma penalização de cinco segundos a Sebastien Vettel tirou a vitória ao piloto da Ferrari.

Vettel partiu da "pole position" e esteve toda a corrida no primeiro posto, mas um incidente na volta 47, em que o alemão fez uma curva por fora do circuito e quase embateu em Hamilton no regresso à pista, incidente que valeu uma penalização de cinco segundos para Vettel. O alemão continua à procura da primeira vitória da época.

Leclerc, da Ferrari, manteve a terceira posição, e Bottas, da Mercedes, foi quarto classificado. Verstappen, que partiu da nona posição, conseguiu terminar o circuito na quinta posição.

Ricciardo, da Renault, arrancou o Grande Prémio da quarta posição, mas termina o dia na sexta posição. Hulkenberg, da Renault, Gasly, da Red Bull, Lance Stroll, da Racing Point, e Kvyat, da Toro Rosso, fecharam o "top-10".

Fora dos pontos ficam Carlos Sainz, Sérgio Pérez, Giovinazzi, Grosjean, Raikkonen, George Russel, Kevin Magnussem e Kubica. Alexander Albon e o jovem Lando Norris não terminaram a corrida. O ponto da volta mais rápida da tarde foi para Bottas.

Após sete corridas, Hamilton está cada vez mais lançado na liderança do campeonato. O piloto da Mercedes soma agora 162 pontos, mais 29 do que o colega de equipa, Bottas, e mais 60 do que Vettel.