Benfica vence CACO e conquista Taça de Portugal feminina de hóquei em patins

O Benfica venceu, com tranquilidade, o CACO, por 9-1, e conquistou a final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins feminino.

Esta é a sexta edição consecutiva da Taça de Portugal conquistada pela equipa encarnada. Apesar do resultado alargado, o primeiro golo apenas surgiu aos 15 minutos de jogo, por Rita Lopes

As águias entraram de início com Maria Vieira, Inês Vieira, Rute Lopes, Maria Sofia Silva e Marlene Sousa. A partida foi disputada no Pavilhão Gimnodesportivo de Turquel.