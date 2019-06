Brasil, Itália e Inglaterra entram a vencer no Campeonato do Mundo feminino

As seleções femininas da Itália, Brasil e Inglaterra entraram a vencer no Campeonato do Mundo, que decorre em França.

A seleção italiana entrou a perder, com golo de Kerr, aos 22 minutos, na recarga de um penálti falhado. A reviravolta veio na segunda parte, com um "bis" de Bonansea. O golo da vitória surgiu aos 95 minutos de jogo.

O Brasil dominou, com facilidade, a Jamaica. A "canarinha" venceu por 3-0, com "hat-trick" de Cristiano. A vantagem poderia ter sido ainda maior, caso Andressa tivesse convertido uma grande penalidade, aos 38 minutos.

A seleção inglesa bateu a Escócia num encontro britânico, por 2-1. Parris abriu o marcador, aos 14 minutos, vantagem dilatada ainda antes do intervalo, por White. Já perto do fim, Emslie reduziu para a seleção escocesa, mas não evitou a derrota.