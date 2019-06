Benfica bate Sporting e fica a uma vitória de ser campeão de futsal

O Benfica operou a reviravolta na final do "play off" de futsal, ao derrotar o Sporting, por 4-3, este domingo. Os encarnados estão, agora, a uma vitória de serem os novos campeões nacionais da modalidade.

Num jogo muito equilibrado, na Luz, o Benfica adiantou-se no marcador em dose dupla aos seis e sete minutos, primeiro por intermédio de Fernandinho e, depois, pelos pés de André Coelho. Contudo, ao minuto 15, o Sporting reduziu, com um golo de Pany Varela, de livre.

A abrir a segunda parte, o Benfica voltou a antecipar-se com dois golos em rápida sequência, desta feita aos 23 e 34 minutos. Fernandinho fez o 3-1 e foi Robinho a assinar o quarto golo da formação da casa.

No entanto, o duelo aqueceu quando, aos 25 minutos, Erick voltou a reduzir para o Sporting. Aos 34 minutos, Rocha fez o 4-3 a partir de uma iniciativa individual e o Sporting ainda procurou o empate, jogando, até, com guarda-redes avançado. Porém, o resultado não se alterou até final.

Depois de ter perdido o primeiro jogo da final, a jogar em casa, o Benfica deu a volta, primeiro, com uma vitória no Pavilhão João Rocha e, agora, no seu reduto. Falta uma vitória ao Benfica para ser campeão.

O próximo jogo é no terreno do Sporting, na quinta-feira, às 17h00.