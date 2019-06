Marcelo enaltece Tapeçarias de Portalegre e deixa apelo para que a arte "não morra"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enalteceu hoje a arte das Tapeçarias de Portalegre, esperando que o Estado, município, tecedeiras e artistas não deixem que "morra" um "símbolo" de Portugal.

"Sabemos que é difícil, sabemos que estavam aqui, aliás, algumas das artistas (tecedeiras) que colaboraram durante anos, é difícil a renovação geracional, implica uma aposta em artes e ofícios, implica no fundo uma aposta muito grande, pública também, Estado / município, e uma compreensão dos privados, a começar nos artistas e nos potenciais interessados para que não morra", disse.

O chefe de Estado falava aos jornalistas após inaugurar as obras de recuperação, valorização e ampliação do Museu de Tapeçarias de Portalegre - Guy Fino, alvo de um investimento de cerca de 346 mil euros, sendo esta iniciativa inserida no programa de comemorações do Dia de Portugal que este ano decorre naquela cidade alentejana e também em Cabo Verde.

"Dez de junho é também futuro, Tapeçarias de Portalegre têm de ser também futuro", sublinhou ainda o presidente da República.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, um museu "deve ser uma realidade viva" e, nesse sentido, o chefe de Estado fez questão de visitar aquele espaço para dizer "muito obrigado" a quem "dá vida" a esta arte que "não pode morrer".

"Isto não pode ficar como um símbolo do passado, tem de ser um símbolo duradouro, portanto um símbolo do futuro, é também o significado da minha vinda aqui hoje", justificou.

O Presidente da República considerou ainda de "grande gosto" arquitetónico o espaço do museu, contando com um recheio que "vem valorizar" aquele espaço.

"Temos uma realidade que é única em todo o país e que é única à escala universal, não há tapeçarias como estas, não há símbolo como este de Portugal no mundo, no domínio que é o domínio da tapeçaria e não há praticamente nenhuma grande figura dos anos 50, 60, 70, 80, da pintura, do desenho, da gravura do nosso país que não tenha sido chamado a colaborar a valorizar aquilo que não podemos deixar morrer", disse.

Inaugurado a 14 de julho de 2001, o Museu da Tapeçaria de Portalegre "Guy Fino" presta homenagem ao industrial Guy Fino, que integrou Portugal na lista dos grandes produtores internacionais de tapeçaria artística.

Com áreas para exposições permanentes e temporárias, o espaço tem características únicas, entre as muralhas medieval e setecentista da cidade.

No piso térreo do museu é possível conhecer a história e a técnica de execução das Tapeçarias de Portalegre, enquanto no primeiro piso estão expostas obras de tapeçaria desde os finais da década de 1940 até à atualidade.

Neste espaço podem ser também apreciadas obras de vários autores, como Almada Negreiros, Júlio Pomar, Vieira da Silva, Eduardo Nery, Graça Morais, Jean Lurçat e Le Corbusier.

O museu possui ainda uma divisão alternativa para exposições e um auditório com capacidade para 115 pessoas, além de um jardim e espaços públicos com capacidade de adaptação a diversas atividades de caráter cultural, artístico e lúdico.