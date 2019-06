Portugal é o primeiro vencedor da Liga das Nações

09 jun, 2019 - 17:00 • Inês Braga Sampaio

Portugal 1-0 Holanda. Golo de Gonçalo Guedes foi suficiente para dar mais um título à seleção nacional, no Estádio do Dragão, no Porto. Recorde os melhores momentos da partida.