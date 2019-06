Inglaterra vence Suíça nos penáltis e segura o pódio na Liga das Nações

A Inglaterra venceu a seleção da Suíça, através da cobrança das grandes penalidades, e termina a Liga das Nações no terceiro lugar.

Num jogo disputado em Guimarães, num Estádio D. Afonso Henriques cheio, principalmente de adeptos ingleses, foi mesmo a seleção de Southgate que levou a melhor, mas apenas após as grandes penalidades.

A seleção inglesa foi superior durante grande parte da partida, e chegou a ver um golo ser anulado, aos 84 minutos, a Callum Wilson. O avançado inglês fez falta sobre Akanji, no momento do cruzamento de Raheem Sterling.

Na cobrança dos penáltis, Pickford fez a diferença. O guarda-redes inglês marcou o quinto penálti da seleção inglesa, num cenário pouco comum, e defendeu o sexto da seleção suíça, cobrado por Drmic.

Com este resultado, a Inglaterra termina a primeira edição da Liga das Nações em terceiro lugar. Portugal e Holanda disputam o troféu, às 19h45, no Estádio do Dragão.