Mourinho apontado ao Newcastle

José Mourinho pode ser o novo treinador do Newcastle United. O treinador português é a prioridade para o multimilionário árabe Khaled Bin Zayed Al Nehayan, que poderá estar próximo de contrar o clube por 393 milhões de euros.

De acordo com o "Mirror", José Mourinho já terá mostrado disponibilidade para negociar com o clube.

O Newcastle é treinado por Rafa Benítez há quatro temporadas. O espanhol chegou ao clube no final da temporada 2015/16, desceu de divisão, continuou no clube, regressou à Premier League, e tem sido elogiado pelas duas boas épocas, apesar do pouco investimento no plantel.

Mourinho está fora do ativo desde que foi despedido do Manchester United. O técnico português está no futebol inglês desde 2013, primeiro no Chelsea e, depois, nos "red devils".