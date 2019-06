Portugal perde com os EUA na Liga das Nações de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol perde, este domingo, com os Estados Unidos por 3-1, no último jogo da ronda dois da Liga das Nações, disputado em Ufa, na Rússia.

Portugal, que somou três derrotas na ronda que hoje termina, perdeu com os Estados Unidos pelos parciais de 25-20, 22-25, 25-22 e 25-17.

Marco Ferreira, com sete pontos, e Alexandre Ferreira, com seis, foram os melhores marcadores da equipa portuguesa, que na sexta-feira e no sábado foi derrotada por 3-0 pela Rússia e pela Itália, respetivamente.

Portugal, que no próximo fim de semana acolhe, em Gondomar, a ronda três da competição, na qual participarão também Brasil, China e Sérvia, desceu uma posição na classificação, ocupando o 14.º posto.