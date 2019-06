Feirense volta a contratar avançado no Académico de Viseu

O Feirense anunciou a contratação do avançado brasileiro João Victor, proveniente do Académico de Viseu.

A equipa recém-despromovida à II Liga já tinha contratado Kwame N'Sor ao Académico de Viseu. Victor chegou a Portugal na última temporada, proveniente do América-RN para o Mirandela, do Campeonato de Portugal.

Depois de meia época com oito golos no Mirandela, foi contratado pelo Académico de Viseu, onde apontou quatro golos na segunda metade da temporada.

A equipa de Filipe Martins tem, neste momento, quatro pontas-de-lança no plantel: para além dos contratados N'Sor e João Victor, conta ainda com Steven Petkov e Valencia, que transitam da última temporada, têm contrato, mas poderão não ficar no clube de Santa Maria da Feira.