Autarca de Portalegre agradece a Presidente por "fazer acreditar" num futuro com "esperança"

A presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, agradeceu este domingo ao Presidente da República por "fazer acreditar" que é possível ter "esperança" no futuro e escolher aquela cidade para as comemorações do 10 de Junho.

"Portalegre agradece-lhe por nos fazer acreditar que é possível voltar a ter esperança no futuro e que unidos por um desígnio comum poderemos fazer do nosso Alentejo um território de oportunidades e de excelência", disse.

A autarca independente, que falava no decorrer no Convento de Santa Clara, em Portalegre, onde decorreu o almoço comemorativo do Dia de Portugal, oferecido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recordou ainda que a "primeira presidência aberta" do chefe de Estado foi naquela cidade alentejana.

"Nunca esqueceremos que Portalegre foi a primeira cidade que Vossa Excelência, senhor Presidente, visitou após a tomada de posse conferindo de forma explicita e deliberada uma atenção especial à nossa região", acrescentou.

Adelaide Teixeira desafiou ainda o Corpo Diplomático presente no almoço para "ajudar" a divulgar e promover aquela região.

"Colocamos muita expectativa na vossa presença, esperando que nos possam ajudar a levar Portalegre para o mundo, abrindo portas e horizontes ao concelho implantado em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede, e eventualmente, proporcionando novas oportunidades de negócio aos empresários e investidores", disse.

"Há um ciclo de oportunidades para o investimento e desenvolvimento desta cidade, deste concelho e deste território. Assim possa contribuir a vossa presença de forma direta e indireta para gerar maiores dinâmicas na economia local, para a criação de emprego e para a retenção de talentos e massa critica na nossa região", acrescentou.

O Presidente da República não discursou no decorrer do almoço, tendo apenas brindado e agradecido a presença dos convidados. Antes, Marcelo já tinha feito elogios à população de Portalegre.