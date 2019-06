África do Sul pode acolher celebrações do 10 de Junho em 2020

O Presidente da República disse este domingo que as comemorações do dia 10 de Junho de 2020 poderão ser na África do Sul.

Em conversa com os jornalistas, em Portalegre, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que o destino principal das comemorações é a Madeira, como já tinha sido dito oficialmente, mas não se quis comprometer com a comunidade portuguesa na diáspora que irá visitar.

“Na Madeira só não foi este ano por caus das legislativas regionais. Para o ano será Madeira e depois, provavelmente, as comunidades sul-africanas, que há muito esperam por essa oportunidade”, disse Marcelo.

O Presidente deixou claro que faz sentido visitar uma comunidade na diáspora com forte presença madeirense, mas ignorou comentários dos jornalistas de que uma escolha óbvia seria a Venezuela, onde se vive um período de grande tensão social e instabilidade, já há vários anos.

Este ano as comemorações foram marcadas para Portalegre, no Alentejo, de onde Marcelo seguirá, na segunda-feira, para Cabo Verde, para se encontrar com a comunidade portuguesa naquele arquipélago.

“A escolha de Portalegre é simbólica, porque significa que Portugal nunca se esquece dessas realidades que por vezes são os portugais menorizados, minimizados, ou nem sempre presentes na vontade coletiva”, disse.

Nestas declarações aos jornalistas o Presidente elogiou a população local, dizendo que o facto de as cerimónias decorrerem nesta cidade alentejana em nada serviu como pressão para o governo anunciar a construção da barragem do Pisão.

Marcelo diz que quem pressionou foi o povo. “Acho que houve uma pressão do povo desta região ao longo de muitas décadas e essa pressão, no momento em que isso passou a ser possível, teve sucesso. O mérito não é do Presidente da República, nem de uma instituição, é daqueles que lutaram durante décadas por uma realidade que era óbvia.”

Este domingo Marcelo Rebelo de Sousa tem um programa intenso em Portalegre, que incluiu pela manhã uma visita ás atividades militares dos três ramos das Forças Armadas, a quem não se poupou nos elogios.

“Felicito vivamente as Forças Armadas Portuguesas pela forma como souberam estar presentes e junto do povo de Portalegre, que no fundo significa junto do povo de Portugal, mostrar que são insubstituíveis ao serviço da nação”, afirmou o Presidente.

Segue-se um dia de muitas atividades, mas o Presidente não estará presente nas duas últimas, incluindo no jantar oferecido pela presidente da Câmara, uma vez que se desloca até ao Porto para assistir ao jogo entre Portugal e a Holanda, para a final da Liga das Nações.