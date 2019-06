Campeonato de Portugal

Rui Quinta deixa o Espinho

08 jun, 2019 - 20:48 • Redação

Treinador de 59 anos "vai abraçar outro desafio profissional", escreveu o clube nas redes sociais. Espinho falhou a subida à II Liga, caíndo nos quartos de final do "play off" do Campeonato de Portugal.