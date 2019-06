FIFA irradia ex-presidente da federação do Afeganistão por abuso sexual

A FIFA irradiou o ex-presidente da federação do Afeganistão, Keramuddin Karim, condenado por abuso e violência sexual contra jogadoras do seu país.

“Keramuddin Karim é culpado de abusar da sua posição e abusar sexualmente de jogadoras, em violação do Código de Ética", concluiu uma investigação do tribunal interno da FIFA, sobre eventos ocorridos entre 2013 e 2018.

Banido para sempre do futebol, nacional afegão e internacional, Karim foi igualmente multado em cerca de 893 mil euros, mas poderá apresentar recurso no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), na Suíça. O caso surgiu após cinco futebolistas afegãs terem denunciado o dirigente ao jornal inglês "The Guardian", levando a FIFA a suspendê-lo de todas as atividades a 12 de dezembro e à abertura de um inquerido judicial, agora concluído.

Quando foi suspenso, Keramuddin Karim negou “veementemente” as acusações de violência sexual, considerando que se trata de uma “conspiração” contra si, “sem provas”.



Karim violou o Código de Ética da FIFA, nomeadamente os artigos 23, que regula a proteção da integridade física e mental, e o 25, sobre abuso de poder.