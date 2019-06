Vítor Baía alerta para a "demasiada pressão" colocada em João Félix

Vítor Baía, antigo internacional português, alerta para a demasiada pressão que está a ser colocada sobre João Félix, com o mediatismo criado em seu torno. Em declarações à margem de um jogo de estrelas promovido pela UEFA, no âmbito da final da Liga dos Campeões, o guardião pede calma para o jovem jogador.

"É um miúdo. Acho que estão a criar demasiadas expectativas e muita pressão e nós sabemos como o futebol também é pródigo em críticas. É um miúdo que está a seguir uma linha, nós também sabemos como a imprensa em Portugal funciona e os clubes têm muito importância em como são tratados, mas tem havido um excessivo foco neste jovem, que tem muito talento e muita qualidade, mas está só no início de carreira", disse.

Baía acredita que a seleção portuguesa está pronta para vencer a final da Liga das Nações, em casa, contra a Holanda, e destaca a importância que Cristiano Ronaldo possa voltar a ter, após um "hat-trick" na meia-final.

"A responsabilidade é querer ganhar e continuar com o ciclo que começou na conquista do Europeu. Temos expectativas altas e gostávamos que o povo português tivesse um momento de grande alegria. Estou convencido que esta geração de jogadores está preparada para isso. Portugal tem de ser consistente, funcionar como equipa e qualidade individual possa fazer a diferença e continuamos a ter, para nossa felicidade, o melhor do mundo".

Rui Patrício aprovado

O guarda-redes do Wolverhampton vai ultrapassar Vítor Baía como o guarda-redes com mais internacionaliações pela seleção portuguesa. O antigo guarda-redes aprova a alteração no topo da lista.

"É mais uma boa notícia, é sinal que o Rui tem feito um trajeto muito interessante na seleção, é a lei da vida, outro guarda-redes irá ultrapassar o Rui, são muitos jogos, muitas competições, quero que ele tenha muita sorte", disse.