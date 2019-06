Rui Patrício orgulhoso por tornar-se o guarda-redes com mais jogos pela seleção

Rui Patrício mostrou-se orgulhoso por estar prestes a tornar-se o guarda-redes com mais internacionalizações pela seleção portuguesa. O guardião de 31 anos somará a 81ª partida pela seleção principal portuguesa, destronando Vítor Baía.

"É um motivo de orgulho chegar a um número tão alto. Representar a seleção sempre foi um objetivo desde pequenino. Todos trabalhamos para ajudar a seleção, conseguir, e vou continuar a trabalhar da mesma forma", começou por dizer.

O guardião recusa assumir favoritismo, e elogia as capacidades coletivas e individuais da Holanda, adversário da final. "Não há vantagem para nenhuma seleção. É bom poder jogar em casa e será um jogo excelente para disputar. A Holanda é uma equipa muito forte, como todas que estiveram nesta prova. Têm jogadores muito evoluídos tecnicamente e taticamente. Vamos fazer tudo para ganhar, cumprir o nosso sonho".

Questionado sobre trabalhar com Cristiano Ronaldo, Patrício confessa que todos os jogadores aprendem com o capitão da seleção portuguesa.



"Queremos sempre treinar e jogar com os melhores do mundo, para competir e melhorar. Ter a oportunidade de trabalhar com Cristiano Ronaldo é um grande orgulho e uma grande aprendizagem, dentro e fora do treino. Temos a sorte do poder partilhar balneário com ele, dá-nos muita experiência, que é o mais importante", disse.

Portugal-Holanda está marcado para as 19h45 de domingo, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.