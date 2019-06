Fernando Santos quer usar o fator casa para vencer a Liga das Nações

Fernando Santos, selecionador nacional, está confiante para vencer o seu segundo troféu com Portugal, depois do Europeu 2016. O treinador diz qe quer dar uma alegria aos portugueses, e não admite pressão acrescida por jogar em casa.

"Vai ser um jogo tremendo, queremos dar uma grande alegria ao povo português. A Holanda vai fazer um jogo no mesmo sentido, para dar uma alegria ao povo deles. Não há mais pressão por jogar em casa. Estes jogadores disputam campeonatos importantíssimos, ligas dos campeões e fases finais das provas com a seleção. Jogar em casa é motivador, é bom contar com o apoio", começou por dizer.

Acompanhado por Rui Patrício na conferência de imprensa, Fernando Santos desvalorizou cansaço acrescido na seleção holandesa, por ter disputado 120 minutos na meia-final na quinta-feira, e com apenas dois dias para preparar o jogo.

"Teoricamente podemos dizer que sim, mas a nível prático não. Uma final é tão motivante que o cansaço desaparece. No Europeu, a França teve cinco ou seis dias para preparar a final, nós só tivemos três ou quatro, não é por aí. Neste momento da época, todos os jogadores estão cansados e, por isso, o fator mental é o mais importante", adicionou.

Apesar de apenas ter conhecido o advesário da final na quinta-feira, Fernando Santos diz que a final está bem preparada e deixa encómios à adversária da final.

"Já tinhamos abordado a forma de jogar da Inglaterra e Holanda, porque só ficou decidido na quinta-feira, e passou pro aí o trabalho de sexta-feira e hoje. Passámos aos jogadores o que pensamos sobre a Holanda, os seus pontos fortes. São uma grande seleção", elogiou.

Fernando Santos não desvendou muito em relação à estratégia da equipa, nem confirmou se vai manter Bernardo Silva nas costas da dupla de ataque composta por Cristiano Ronaldo e João Félix. "Todos os jogos têm coisas positivas e negativas. Só depois do jogo é que podemos analisar. Antes do jogo tomam-se decisões. O objetivo era ganhar, e conseguimos, é sinal de sucesso".

Lesão de Pepe e novamente CR7

O selecionador reiterou que não está surpreendido pela qualidade de Cristiano Ronaldo, e recorda o jogo que lançou o português para a rota do sucesso. Fernando Santos acredita que poderá contar com Cristiano Ronaldo até ao Mundial 2022, no Catar.

"Se soubesse, não o tinha posto a jogar contra o Manchester United, no jogo de apresentação, porque fiquei sem ele. Tem provado a sua qualidade ao longo dos anos. É uma pessoa muito determinada, leva uma vida no topo, sempre bem físicamente, com os graus de intensidade no máximo no treino, e deverá durar mais três ou quatro anos no topo", disse.

Pepe é a única baixa para a final, devido a uma fratura na omoplata, situação que Fernando Santos lamenta, apesar de confiar no substituto, que deverá ser José Fonte.

"Temos muita pena, principalmente pela forma como foi, não foi uma alteração do plano estratégico. Quando convoco os 23 jogadores tenho plena confiança em todos e, claro, em quem o vai substituir", disse.

Portugal-Holanda está marcado para as 19h45 de domingo, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt