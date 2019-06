Koeman quer impedir festa portuguesa no Estádio do Dragão

Ronald Koeman quer impedir uma festa portuguesa no Estádio do Dragão, na final da Liga das Nações. O selecionador holandês mostrou-se otimista para a partida de domingo, e diz que terá todos os jogadores à disposição, apesar de ter disputado 120 minutos na quinta-feira, na meia-final contra a Inglaterra.

"Os jogadores estão todos em forma, alguns mais cansados, mas estou à espera de conseguir colocar todos no onze inicial. Seria incrível vencer Portugal, a jogar em casa. Vou escolher os melhores jogadores para a partida", começou por dizer, em conferência de imprensa

O experiente treinador diz que está satisfeito com ter chegado à final, num percurso que agrada a Koeman pela evolução. "Quando jogamos contra a França e Alemanha na fase de grupos, ninguém achava que seriamos quem iria passar. E cá estamos, na final. É um prazer estar aqui, não temos grande pressão, sabemos o que é preciso fazer".

"Portugal é uma seleção muito forte, são muito bons na defesa, com qualidade individual na frente. Jogam em casa, e isso vai ser muito importante para eles. Temos de estar no nosso melhor parar criar oportunidades e fazer golos", analisa.

CR7 não assusta

Koeman diz que não tem medo de Cristiano Ronaldo, apesar de deixar elogios à seleção portuguesa. O técnico aponta para De Ligt e Van Dijk como defesas à altura para parar o português.

"Não temos um plano para parar o Cristiano. Sabemos que é um dos melhores do mundo, a coisa mais bonita do futebol é saber que não dá para parar a 100% ninguém e, às vezes, ele é demasiado bom. Queremos defender bem. Já fizemos um amigável contra eles, e o De Ligt parou o Ronaldo, não é só o Van Dijk que consegue, mas ele também tem qualidade suficiente para criar perigo", adicionou.

Apesar de ser uma nova prova, Koeman diz que a seleção não entrará em grandes euforias, caso vença o troféu, relativizando a sua importância. "Não é como vencer um Mundial ou Europeu. Queremos vencer, será a confirmação que estamos no caminho certo, mas não haverá uma festa louca. Um copo de vinho e um brinde, e depois ir de férias", brincou.

Portugal-Holanda está marcado para as 19h45 de domingo, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.