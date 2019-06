Eduardo Salvio quer terminar carreira no Benfica. O extremo argentino de 28 anos tem sido associado ao Boca Juniors, mas não quer deixar a Luz.

"Ainda tenho muitos anos de carreira. Desfruto muito e penso jogar a alto nível muito tempo. Estou onde quero estar e gostaria de acabar aqui a minha carreira. Todos sabem o amor que por este clube", disse à imprensa argentina.

O internacional argentino fez seis golos em apenas 28 jogos disputados esta época, mas planeia em recuperar a titularidade nas opções de Bruno Lage. "Sofri uma lesão e depois não foi possível ter a continuidade que pretendia, mas confio no meu trabalho. Graças a isso vou conseguir o que quero. E o que quero é ser titular".

Salvio prepara-se para arrancar a nona temporada no clube encarnado. O extremo chegou ao Benfica em 2010/11, primeiro por empréstimo do Atlético de Madrid, e assinou em definitivo em 2012/13. No total, leva 166 jogos no campeonato português, e conquistou cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças Cândido de Oliveira e quatro Taças da Liga.

O extremo tem contrato até 2022 com o Benfica.