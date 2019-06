Barty vence Vondrousova com facilidade e conquista primeiro Grand Slam da carreira

A tenista australiana Ashleigh Barty venceu, esta tarde, a jovem Marketa Vondrousova, e conquistou o primeiro Grand Slam da carreira, em Roland Garros.

Barty, oitava no "ranking" WTA, venceu com facilidade a grande surpresa do torneio, Vondrousova, de apenas 19 anos. A australiana venceu em dois "sets", pelos parciais e 6-1 e 6-3, numa partida que durou 1h12m.

Este é o primeiro Grand Slam da carreira de Barty, que já tinha vencido o US Open 2018, em pares. Com esta conquista, Ashleigh Barty sobe ao segundo lugar da hierarquia mundial, e fica apenas atrás de Naomi Osaka, que caiu nos 16 avos de final da prova.