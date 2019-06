Blind e Wijnaldum elogiam mistura de juventude e experiência na seleção portuguesa

Daley Blind e Giorgino Wijnaldum elogiam a mistura de juventude e experiência na seleção portuguesa, à semelhança da realidade na Holanda. Em conferência de imprensa, o lateral do Ajax está à espera de uma final de elevado grau de dificuldade.

"Diria que Portugal tem uma seleção ótima, com uma mistura de jogadores maduros e jovens. Já demonstraram que têm uma forma muito calma de jogar, e conseguem chegar ao golo do nada. Jogam em casa, e sentimos que estamos a jogar fora de portas", começou por dizer.

O médio do Liverpool recorda a partida em março de 2018, amigável, em que a Holanda venceu Portugal por 3-0, antes do Mundial na Rússia. "Começamos bem esse jogo, eles tiveram um jogador expulso. Fizemos bom trabalho, mas são duas seleções que já fizeram muitos jogos desde aí, com outros sistemas, e será muito diferente".

Wijnaldum acredita que vencer a Liga das Nações seria a confirmação de um novo rumo na seleção, depois de terem falhado presença na fase final do Europeu 2016 e Mundial 2018. "Seria muito importante, daria confiança e mostraria que estamos no caminho certo. Tivemos problemas, começamos com um novo selecionador e um novo grupo. Dá-nos motivação ver onde estamos agora, e onde estivemos há algum tempo".

Blind sublinhou as palavras de Ronald Koeman na não preocupação em demasia com Cristiano Ronaldo. "Temos de parar a equipa de Portugal, não o Cristiano. Sabemos que ele faz a diferença e estamos preparados".



Portugal-Holanda está marcado para as 19h45 de domingo, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.