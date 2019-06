Governo da Malásia proíbe telemóveis em reuniões para evitar fugas de informação

O Governo da Malásia emitiu uma diretiva que proíbe ministros e funcionários governamentais de entrarem com telemóveis ou outros dispositivos tecnológicos em reuniões, de forma a evitar fugas de informação, noticiou este sábado a imprensa local.

De acordo com o jornal malaio The Star, o decreto veta ainda o uso de relógios inteligentes, câmaras ou gravadores de voz em comités de segurança nacional, em comités sobre o Orçamento de Estado e em reuniões de assuntos internacionais.

"Esta norma tornou-se numa necessidade, porque o uso descontrolado destes dispositivos por agências do governo pode ter implicações negativas e comprometer a segurança nacional", disse o Director Geral da Segurança Nacional, Sanusi Sidek.

"As medidas serão tomadas contra qualquer membro que não cumprir com a directiva", com penas de até sete anos de prisão, acrescentou.