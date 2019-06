Governo ao lado da Federação na candidatura conjunta ao Mundial 2030

O governo português está em sintonia com a candidatura conjunta de Portugal e Espanha à organização do Campeonato do Mundo, em 2030. Em declarações à Renascença, João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, garante que o governo apoiará a Federação Portuguesa de Futebol, numa fase mais avançada das conversações.

"Compreendemos que um evento desta magnitude envolverá sempre o Estado e o Governo, que terá de ser um parceiro, mas sempre numa fase mais posterior. Estamos na fase de preparar a candidatura, uma responsabilidade que cabe essencialmente ao movimento desportivo", começou por dizer.

A Federação confirmou a intenção da candidatura conjunta, este sábado, em comunicado. Bola Branca sabe que a candidatura não implicará a construção de novos estádios, considerando-se que os que foram construídos para o Europeu 2004 são suficientes. João Paulo Rebelo confirma que não serão feitos investimentos de grande valor.

"Algum investimento será feito, muito em questões de segurança dos espectadores, que é uma questão primordial, mas falamos de algo que o país tem capacidade para responder. Não teremos investimentos de raiz, estamos sintonizados com a posição da FPF", adicionou.

Ainda não é certo que a candidatura avance, porém, uma vez que o processo está só nas primeiras fases de diálogo entre as duas federações. Portugal nunca organizou uma fase final de um Mundial de futebol, mas Espanha já, em 1982.