Paulo Alves é o novo treinador do Varzim

O Varzim anunciou a contratação do treinador Paulo Alves, que regressa ao futebol português, depois de uma breve experiência no Ohod, da Arábia Saudita.

O técnico de 49 anos elogia a história do clube varzinista, no discurso de apresentação. "O Varzim faz parte de um leque de clubes portugueses em que a história e a tradição têm um peso muito grande e é uma responsabilidade enorme fazer parte deste projeto".

A equipa técnica será composta por Ricardo Vaz, treinador adjunto que chega com Paulo Alves, e por Vitoriano Ramos e Paulo Cunha, que transitam da época passada.



O início dos trabalhos está agendado para o dia 26 de junho.

Paulo Alves conta com mais de 200 jogos no segundo escalão. Orientou o Gil Vicente durante nove épocas, em três passagens diferentes. Passou ainda pelo União de Leiria, Vizela, Olhanense, Beira-Mar, Penafiel e União da Madeira. O técnico venceu a II Liga em 2010, ao serviço do Gil Vicente.