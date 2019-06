Kaiser: um elogio ao maior impostor do futebol mundial

A mentira é como um drible. Ou uma verdade fintada.

Dependendo da latitude, o futebol pode ser rei em cultivar a arte do engano. E o fingimento pode ser tão apreciável como um papel primorosamente interpretado por um ator num filme.

Nesse sentido, há poucas figuras mais cinematográficas do que Carlos Henrique Raposo.

Carlos Kaiser: o maior jogador de sempre entre os que nunca jogaram futebol.

Num tempo ainda distante da internet ou sequer de ressonâncias magnéticas, ele passou uma carreira inteira a fingir-se de craque.

Assinava contrato, treinava, lesionava-se, mudava de clube. Uma e outra vez.

Sunga, cabelo comprido, ginga no andar, patoá capaz de convencer o mais pintado: todo ele era um elogio à malandragem.

Kaiser jogou nos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.

Kaiser era o rei da noite carioca.

Kaiser dava autógrafos e entrevistas na TV.

Kaiser emigrou para outros futebóis. Terá mesmo emigrado?

Na verdade, Kaiser é uma dúvida constante. No fundo, é esse lado poético dos fingidores que lhe dá o encanto.

A história do maior impostor do futebol mundial serve de cartão de visita para esta quarta edição do Cine Futebol Clube, que neste fim de semana se realiza em Penafiel.

Neste sábado à noite (21h45), no Cinemax, vale a pena sentarmo-nos no escuro do cinema e apreciar uma história de vida tão hilariante que quase não nos deixa perceber o drama que lhe está subjacente.

O filme de Louis Myles faz-nos abrir a boca de espanto e esfregar os olhos de incredulidade. Cada logro é largamente sublimado pela imaginação e ousadia do craque que nunca o foi.

Carlos Kaiser: que personagem!

Afinal de contas, ele só fintava a verdade com a arte dos predestinados