Cláudio Ramos pode estar de saída do Tondela, de acordo com o jornal "A Bola". O guarda-redes de 27 anos tem mais um ano de contrato com o clube Beirão, mas pretende dar o salto para um clube de maior dimensão, aos 27 anos de idade.

O guarda-redes chegou ao Tondela em 2011/12, na altura ainda no terceiro escalão. O guardião esteve, primeiro emprestado pelo Vitória de Guimarães, e acabou por assinar em definitivo na época seguinte.

No total, somou 237 jogos com a camisola do Tondela. As boas exibições já lhe valeram a chamada à seleção nacional. Cláudio soma uma internacionalização, num amigável contra a Escócia em que foi suplente utilizado.

De acordo com a publicação, Cláudio Ramos quer continuar no futebol português, mas não nega totalmente uma saída para o estrangeiro.