Nacional coloca em causa participação na II Liga devido à alteração das tarifas da TAP

O Nacional pode não disputar a II Liga, na próxima temporada, devido à alteração das tarifas de desporto da TAP, que permitia que as equipas insulares viajassem a preços mais acessíveis.

Em comunicado, o recém-despromovido ao segundo escalão diz que a alteração não respeita "especificidade da atividade e a sua relevância para o desporto da região e do país".

"Colocando de lado uma prática com largos anos, a TAP eliminou a 'tarifa de desporto'. A referida tarifa permitia às equipas desportivas da região poder viajar com preços e em condições de reserva e emissão de bilhetes de acordo com as especificidades da atividade e o modelo do subsídio de mobilidade em vigor", pode ler-se.

O clube insular teme que os custos de viagem se tornem "incomportáveis", colocando em hipótese o abandono dos campeonatos nacionais.

"Esta é uma situação que o Nacional acompanha com atenção e com grande preocupação, ficando desde já o apelo a uma rápida e pronta intervenção das entidades governamentais por forma a que seja a reposta a tarifa de desporto, sob pena de os custos das viagens se tornarem incomportáveis, a ponto de por em causa a própria presença de equipas em alguns jogos."