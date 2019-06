Rodrigo Soares troca o Desportivo das Aves pelo PAOK

O PAOK anunciou a contratação do lateral Rodrigo Soares, proveniente do Desportivo das Aves. O defesa assina contrato válido por três temporadas com o campeão grego.

O brasileiro de 26 anos estava no futebol português desde 2015, primeiro no FC Porto B, depois no Chaves, e no Desportivo das Aves, nas duas últimas épocas, onde se afirmou em definitivo. Nas quatro épocas no futebol, esteve sempre emprestado pelo Grémio Anápolis.

Rodrigo chegou a estar associado a um regresso ao Estádio do Dragão, para representar a primeira equipa do FC Porto, mas acaba por rumar ao PAOK.

Na última temporada, Rodrigo fez 41 jogos, apontou quatro golos, e foi eleito o melhor defesa do mês da Liga em abril.