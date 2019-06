Avenida dos Aliados só para portugueses na final da Liga das Nações

A PSP informa que a Avenida dos Aliados estará encerrada ao trânsito no domingo, por causa da final da Liga das Nações, que se disputará no Estádio do Dragão.

A Avenida foi palco de cenas de violência entre adeptos ingleses e portugueses, na quarta-feira, durante o Portugal-Suíça que levou ao apuramento de Portugal para a final. A polícia acabou mesmo por intervir para dispersar os adeptos ingleses.

No domingo, para evitar novas situações de violência apenas poderão aceder à Avenida dos Aliados cidadãos portugueses.

Até ao momento, o balanço da operação da PSP na Liga das Nações é de seis detidos e cinco feridos, segundo a polícia.

As autoridades vão manter as operações junto aos estádios onde vão decorrer os dois últimos jogos, para apurar o terceiro e quarto lugar, amanhã às 14h00 em Guimarães jogam Inglaterra e Suíça. A final, Portugal - Holanda, joga-se no Dragão às 19h45.

Em conferência de imprensa, a PSP revelou ainda que o dispositivo de segurança entre as duas cidades vai manter-se com cerca de 2.500 agentes, apoiados por 40 operacionais do INEM.