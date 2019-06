Portugal e Espanha preparam candidatura conjunta ao Mundial de 2030

Portugal e Espanha estão a estudar a possibilidade de organizar de forma conjunta o Mundial de 2030.

o processo para apresentar esta candidatura está já em curso e que os governos dos dois países estão já a par do mesmo.

A informação já foi confirmada num curto comunicado publicado no site da Federação, onde se pode ler que "a Federação Portuguesa de Futebol e a Real Federação Espanhola de Futebol realizaram uma série de reuniões nas últimas semanas e confirmam que vão iniciar juntas um vasto processo de análise sobre a possibilidade de apresentar uma candidatura conjunta para a organização do Campeonato do Mundo de 2030."

"É ainda oportuno comunicar que os Governos dos dois países estão a par deste processo e serão obviamente cruciais nos próximos desenvolvimentos", conclui o comunicado.

A Real Federação Espanhola de Futebol publicou um comunicado de teor idêntico no seu portal.

Não é certo que a candidatura avance, porém, uma vez que o processo está só nas primeiras fases.

O que Bola Branca pode garantir é que do lado de Portugal, pelo menos, não se equaciona a construção de novos estádios, considerando-se que os que foram construídos para o Euro 2004 são já suficientes.

Portugal nunca organizou uma fase final de um Mundial de futebol, mas Espanha já, em 1982.