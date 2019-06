Belém divulga programa oficial das comemorações do 10 de Junho

O Palácio de Belém divulgou este sábado o programa oficial das comemorações do 10 de Junho, que este ano se dividem entre a cidade alentejana de Portalegre e Cabo Verde, com uma passagem pelo Porto, onde Marcelo assistirá à final da Liga das Nações.

O programa começa já no domingo, com o içar da bandeira nacional junto ao monumento aos mortos da Grande Guerra, em Portalegre, pelas 10h15, seguido de visita às atividades militares complementares, no jardim da Avenida da Liberdade e no Mercado Municipal.

Às 12h30 haverá um encontro com o corpo diplomático acreditado em Lisboa, seguido de almoço oferecido pelo Presidente, que decorre no Convento de Santa Clara.

Depois do almoço está agendada uma visita ao museu da Tapeçaria, em Portalegre, às 15h00.

É nesta altura que Marcelo Rebelo de Sousa parte para ir ao Porto, onde assistirá ao jogo entre Portugal e a Holanda, faltando assim aos dois últimos pontos da agenda de domingo, o jantar oferecido pela Presidente da Câmara de Portalegre, Adelaide Teixeira, e o concerto da Banda da Armada, na Avenida da Liberdade, às 22h00.

O ponto alto das cerimónias é, evidentemente, no próprio dia 10 de Junho. Já de regresso, Marcelo Rebelo de Sousa presidirá à cerimónia militar na Avenida das Forças Armadas e na Avenida Frei Amador Arrais, a partir das 11h, e que inclui um discurso do Presidente da República e outro do responsável da Comissão Organizadora das cerimónias, João Miguel Tavares.

Marcelo parte de seguida para Cabo Verde, onde se encontrará com a comunidade portuguesa aí residente. A chegada está prevista para as 17h00, na Cidade da Praia. Às 18h30 o Presidente inaugura o parque desportivo da Escola Portuguesa naquela cidade e a partir das 19h encontra-se com a comunidade portuguesa.

Marcelo estará acompanhado do primeiro-ministro António Costa e ambos discursarão, juntamente com o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

Por fim, no dia 11 de junho, Marcelo visita o Mindelo, ainda em Cabo Verde. O programa inclui a visita a uma exposição de arte africana no Palácio do Povo, às 12h00, seguido de um passeio a pé pelas ruas da cidade do Mindelo.

Às 14h00 a delegação portuguesa visita a fragata Ávares Cabral e às 15h30 inaugura a Kasa D’Artista, Turismo e Cultura, na Praça Amílcar Cabral.

Está ainda prevista uma homenagem aos militares das Tropas Expedicionárias Portuguesas, às 16h00 e um encontro com jovens desportistas, em que participa o campeão europeu, de origem cabo-verdiana, Eliseu.

O longo dia de atividades no Mindelo termina com um desfile militar conjunto de tropas portuguesas e cabo-verdianas e com um encontro com a comunidade portuguesa residente no Mindelo, a partir das 19h00.