Várias detenções após ataque homofóbico que chocou o Reino Unido

Duas mulheres foram violentamente agredidas e roubadas por um grupo de jovens num autocarro, em Londres. A polícia descreveu este sexta-feira o incidente como um ataque homofóbico “repugnante” e já fez detenções.



O incidente aconteceu na semana passada, no dia 30 de maio, depois de o casal apanhar um autocarro na zona de West Hampstead durante noite.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a polícia diz que as vítimas foram abordadas por quatro jovens, que “começaram a fazer comentários lascivos e homofóbicos”.

“As mulheres foram atacadas e esmurradas várias vezes antes de os indivíduos do sexo masculino fugirem do autocarro. Um telemóvel e uma mala foram roubados durante o assalto”, indicam as forças de segurança.

As duas vítimas tiveram que receber assistência no hospital devido a ferimentos no rosto.

A polícia já deteve quatro jovens, com idades entre os 15 e os 18 anos, e estão à procura de outros suspeitos.

Uma das vítimas, Melania Geymonat, de 28 anos, concedeu uma entrevista à BBC. Conta que os agressores, quando perceberam que elas eram lésbicas, começaram a simular posições sexuais, tentaram obrigá-las a darem um beijo e depois partiram para a violência.

“Eles começaram a atirar moedas e depois começaram a dar murros à Chris. Eu agi por instinto e tentei tirá-la dali e eles começaram a esmurrar-me a mim. Eu estava mesmo a sangrar”, relata Melania.

O superintendente Andy Cox, da polícia de Londres, fala num “ataque repugnante contra duas mulheres que parecem ter sido escolhidas e visadas por um grupo de jovens”.

“Os suspeitos dirigiram vários comentários homofóbicos contra o casal antes de lhes atirarem moedas. Quando as mulheres os tentaram chamar à razão, o ataque tornou-se num assalto”, refere a polícia, em comunicado.