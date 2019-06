​Homem acusado de planear ataque no coração de Nova Iorque

Um homem foi esta sexta-feira acusado de adquirir armas de fogo ilegalmente para realizar um ataque terrorista em Times Square, Nova Iorque.



Ashiqul Alam, de 22 anos, tinha sido detido no dia anterior depois de receber duas pistolas Glock, com o número de série apagado, de um polícia infiltrado.

Durante encontros com o agente infiltrado, Alam manifestou o seu apoio aos terroristas do Estado Islâmico e aos ataques de 11 de setembro de 2001, contra as Torres Gémeas e o Pentágono.

Ainda de acordo com o processo, o homem também admitiu a possibilidade de utilizar um colete com explosivos no ataque que queria realizar em Times Square, uma das zonas mais movimentadas de Nova Iorque.

Em maio de 2010, a polícia conseguiu evitar um atentado com um carro-bomba naquela conhecida praça. Um cidadão norte-americano natural do Paquistão confessou o crime e foi condenado a prisão perpétua. Tinha recebido treino e financiamento dos talibãs paquistaneses.

Mais recentemente, em dezembro de 2017, Akayed Ullah, um homem natural do Bangladesh, detonou parcialmente um engenho improvisado numa estação do Metro, na zona de Manhattan, provocando quatro feridos ligeiros.

Akayed Ullah foi condenado por seis crimes relacionados com terrorismo e pode passar o resto na vida numa prisão norte-americana.